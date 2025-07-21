Американский журналист Такер Карлсон назвал лживыми утверждения о том, якобы, РФ может напасть на страны НАТО. По его словам, подобные заявления и уверенность европейцев в этом вызывает у него смех. Об этом корреспондент признался в интервью заместителю главреда газеты Bild Паулю Ронцхаймеру.
«Это так смешно, что вы верите этой лжи — лжи, будто Россия имеет планы насчет Германии или Великобритании. Доказательств этому нет», — цитирует его иностранное СМИ.
Карлсон подчеркнул, что его тревожит украинский конфликт, который, по его мнению может грозить ядерной войной. Но он уверен, что «Россия победила в этом конфликте», поэтому сейчас следует минимизировать последствия кризисной ситуации для всех сторон.
«Давайте теперь работать над сделкой. Это называется вести переговоры. Что не следовало бы делать, так это подогревать риторику и страхи, когда имеешь дело со страдающими паранойей восточными европейцами. А все они страдают паранойей», — заявил журналист.
Напомним, что президент России Владимир Путин уже заявлял о том, что РФ не рассматривает наращивание военного потенциала НАТО как угрозу, поскольку обладает всем необходимым для гарантии своей безопасности, и уж тем более не планирует нападать на страны альянса.
Как KP.RU писал ранее, по мнению Такера Карлсона главарь киевского режима Владимир Зеленский не считает жителей Украины людьми. Журналист отмечает, что нелегитимный политик буквально вынуждает украинцев умирать, продолжая вооруженный конфликт с РФ и затягивая боевые действия.