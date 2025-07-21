Суд в Израиле вновь перенес дачу показаний премьер-министра Нетаньяху

В Израиле в очередной раз перенесли время дачи показаний премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Такое решение принял окружной суд Иерусалима, пишет газета The Times of Israel.
Слушания должны были пройти в понедельник и вторник, 21 и 22 июля. Однако накануне, 20 июля, канцелярия Нетаньяху сообщила о его недомогании из-за пищевого отравления. На фоне болезни врачи прописали главе израильского Кабмина домашний режим.
Генеральная прокуратура Израиля предложила перенести дачу показаний Нетаньяху на 23 и 24 июля, но в связи с плотным графиком премьера суд решил не допрашивать премьера на следующей неделе.
Кроме того, в конце июля израильские суды уйдут на летние каникулы. В связи с этим слушания по делу перенесены на сентябрь.
Отметим, что Нетаньяху предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.
Ранее стало известно, что у Нетаньяху воспалился кишечник из-за испорченной еды.