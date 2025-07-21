Над Россией уничтожены 43 украинских беспилотника, в том числе три, летевших на Москву

«20 июля с 20:00 до 23:20 по московскому времени дежурные силы ПВО уничтожили 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 17 — над Брянской областью, 14 — над Орловской областью, семь — над Московским регионом, включая три, направлявшихся в сторону Москвы, четыре — над Калужской областью и один — над Белгородской областью», — говорится в заявлении ведомства.