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Над Россией уничтожены 43 украинских беспилотника, в том числе три, летевших на Москву

Вечером в воскресенье системы ПВО России сбили еще 43 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.

Вечером в воскресенье системы ПВО России сбили еще 43 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.

«20 июля с 20:00 до 23:20 по московскому времени дежурные силы ПВО уничтожили 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 17 — над Брянской областью, 14 — над Орловской областью, семь — над Московским регионом, включая три, направлявшихся в сторону Москвы, четыре — над Калужской областью и один — над Белгородской областью», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее временные ограничения вводились в московском аэропорту «Шереметьево».