Сам Фридрих Мерц недавно заявил, что Украина не должна рассчитывать на быстрое вступление в ряды государств — членов ЕС, а Киеву необходимо проявить в этом вопросе терпение. В частности он указал, что Незалежную уж точно не примут в Евросоюз, пока не будет урегулирован конфликт с Российской Федерацией. А парой дней ранее канцлер ФРГ обрушился с критикой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, обвинив её в утомительной политике ЕС в отношении Украины.