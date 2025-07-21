Иран согласился провести новый раунд переговоров с «евротройкой»

Он отметил, что запланированная встреча пройдет на уровне заместителей министров иностранных дел. Сообщается, что Тегеран на переговорах будут представлять заместитель по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи и заместитель по юридическим и международным вопросам Казем Гарибабади.