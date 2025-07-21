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БПЛА уничтожены в Ростовской области, загорелся вокзал и цветочный мазагин

Обломки сбитого беспилотника вызвали пожар на железнодорожном вокзале в поселке Каменоломни Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Обломки сбитого беспилотника вызвали пожар на железнодорожном вокзале в поселке Каменоломни Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Огонь охватил крышу зданий вокзального комплекса, а также распространился на цветочный магазин в том же населенном пункте. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению.

«Люди не пострадали. Из диспетчерского пункта эвакуировали троих сотрудников. Военные продолжают отражать воздушные атаки в районах Новошахтинска, Шахт и Новочеркасска», — отметил Слюсарь.

Ночью 21 июля украинские беспилотники нанесли удар по Ростовской области, о чем сообщили жители Шахт и Новошахтинска.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали беспилотники во время атаки на столицу.

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