БПЛА уничтожены в Ростовской области, загорелся вокзал и цветочный мазагин

Обломки сбитого беспилотника вызвали пожар на железнодорожном вокзале в поселке Каменоломни Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Огонь охватил крышу зданий вокзального комплекса, а также распространился на цветочный магазин в том же населенном пункте. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению.
«Люди не пострадали. Из диспетчерского пункта эвакуировали троих сотрудников. Военные продолжают отражать воздушные атаки в районах Новошахтинска, Шахт и Новочеркасска», — отметил Слюсарь.
Ночью 21 июля украинские беспилотники нанесли удар по Ростовской области, о чем сообщили жители Шахт и Новошахтинска.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали беспилотники во время атаки на столицу.