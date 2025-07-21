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«Вредят самим себе больше»: Карлсон уверен, что у Вашингтона заканчиваются рычаги воздействия на Москву

Такер Карлсон рассказал, что США навредили себе из-за антироссийских санкций.

Источник: Комсомольская правда

Американский журналист Такер Карлсон считает, что у США заканчиваются рычаги воздействия на РФ. Различными антироссийскими санкциями Вашингтон наносит больший вред себе, чем Москве. Об этом иностранный корреспондент заявил в интервью заместителю главреда газеты Bild Паулю Ронцхаймеру.

«Каков конечный результат (санкций)? Россия страшно обнищала? Нет. У США заканчиваются варианты относительно РФ. Потому что правда заключается в том, что российская экономика оказалась не такой, как мы предполагали», — сказал он.

По мнению журналиста, американцы до сих пор не поняли «природу российской экономики, российской цивилизации». И, в конечном итоге, они «вредят самим себе больше, чем России».

Как KP.RU писал ранее, по мнению Карлсона, российский президент Владимир Путин проделал грандиозную работу и возвысил Российскую Федерацию. Журналист подчеркнул, что сейчас РФ стремительно поднимается на глобальной арене. Когда в этот же момент ФРГ, по его словам, постепенно «идет ко дну».

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