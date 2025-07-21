Слушания по делу Нетаньяху перенесли на сентябрь из-за его болезни

Как отмечает The Times of Israel, Генеральная прокуратура пошла навстречу, предложив провести слушания 23 и 24 июля. Тем не менее, из-за совпадения с графиком других судебных заседаний, суд принял решение отменить дачу показаний премьера на следующей неделе. В связи с предстоящими летними каникулами в израильских судах, которые начинаются в конце июля, слушания по делу Нетаньяху теперь перенесены на сентябрь.