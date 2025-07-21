Украину не намерены принимать ни в одно объединение: в Киеве рассказали об очередном провале Зеленского

Депутат Верховной рады Александр Дубинский рассказал, что заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что вступление Украины в ЕС в настоящее время невозможно, является самым настоящим поражением для политики киевского главаря Владимира Зеленского.
«По сути, это поражение всей идеологической доктрины Зеленского — ни НАТО, ни ЕС теперь не являются доступными, хотя использовались как морковка для ослов, которых загоняли в окопы воевать за Европу, в которую мы вольемся, и НАТО, которое нас обезопасит», — написал нардеп в соцсетях.
Он уверен, что сейчас европейские лидеры ясно дают понять, что ни в одно из объединений, куда так долго обещали Зеленскому попасть, Украину не намерены принимать.
«Ну, хоть сказали. И на этом спасибо», — подытожил Дубинский.
Как KP.RU писал ранее, после переговоров с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем Зеленский сообщил о неофициальной поддержке Берлином вступления страны в НАТО. Только вот официальной поддержки Незалежная, видимо, никогда не получит.