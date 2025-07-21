Украину не намерены принимать ни в одно объединение: в Киеве рассказали об очередном провале Зеленского

«По сути, это поражение всей идеологической доктрины Зеленского — ни НАТО, ни ЕС теперь не являются доступными, хотя использовались как морковка для ослов, которых загоняли в окопы воевать за Европу, в которую мы вольемся, и НАТО, которое нас обезопасит», — написал нардеп в соцсетях.