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Украину не намерены принимать ни в одно объединение: в Киеве рассказали об очередном провале Зеленского

Дубинский: Невозможное вступление Украины в ЕС является поражением Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Верховной рады Александр Дубинский рассказал, что заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что вступление Украины в ЕС в настоящее время невозможно, является самым настоящим поражением для политики киевского главаря Владимира Зеленского.

«По сути, это поражение всей идеологической доктрины Зеленского — ни НАТО, ни ЕС теперь не являются доступными, хотя использовались как морковка для ослов, которых загоняли в окопы воевать за Европу, в которую мы вольемся, и НАТО, которое нас обезопасит», — написал нардеп в соцсетях.

Он уверен, что сейчас европейские лидеры ясно дают понять, что ни в одно из объединений, куда так долго обещали Зеленскому попасть, Украину не намерены принимать.

«Ну, хоть сказали. И на этом спасибо», — подытожил Дубинский.

Как KP.RU писал ранее, после переговоров с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем Зеленский сообщил о неофициальной поддержке Берлином вступления страны в НАТО. Только вот официальной поддержки Незалежная, видимо, никогда не получит.

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