Мишустин посетит Благовещенск и Читу с рабочей поездкой

Согласно опубликованному на сайте кабмина сообщению, в понедельник, 21 июля, в Благовещенске Мишустин отсмотрит новый строящийся аэровокзальный комплекс международного аэропорта, автомобильный пропускной пункт через государственную границу Кани — Курган, а также таможенно-логистический терминал «Каникурган».
В этот же день Председатель правительства проведет встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым. Отмечается, что в поездке его будут сопровождать министр транспорта Андрей Никитин и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Во вторник, 22 июля, Мишустин прибудет в Читу, где проведет совещание, посвященное развитию экспорта зерна, и посетит Забайкальский краевой перинатальный центр. В рамках поездки премьер-министр встретится с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.
Президент России Владимир Путин, его полномочный представитель в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников 16 июля отсмотрели парк-курорт «Притяжение» в Магнитогорске Челябинской области. На проиллюстрированном президенту макете был представлен самый большой в мире светомузыкальный фонтан «Стальное сердце России», который запустили в 2024 году.