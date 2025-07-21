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Мишустин посетит Благовещенск и Читу с рабочей поездкой

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Благовещенск и Читу в рамках своей рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), которая запланирована с 21 по 22 июля. Об этом 20 июля сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Источник: РИА "Новости"

Согласно опубликованному на сайте кабмина сообщению, в понедельник, 21 июля, в Благовещенске Мишустин отсмотрит новый строящийся аэровокзальный комплекс международного аэропорта, автомобильный пропускной пункт через государственную границу Кани — Курган, а также таможенно-логистический терминал «Каникурган».

В этот же день Председатель правительства проведет встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым. Отмечается, что в поездке его будут сопровождать министр транспорта Андрей Никитин и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Во вторник, 22 июля, Мишустин прибудет в Читу, где проведет совещание, посвященное развитию экспорта зерна, и посетит Забайкальский краевой перинатальный центр. В рамках поездки премьер-министр встретится с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.

Президент России Владимир Путин, его полномочный представитель в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников 16 июля отсмотрели парк-курорт «Притяжение» в Магнитогорске Челябинской области. На проиллюстрированном президенту макете был представлен самый большой в мире светомузыкальный фонтан «Стальное сердце России», который запустили в 2024 году.

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