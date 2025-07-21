Немецкие налогоплательщики не понимают, почему возглавляемое канцлером Фридрихом Мерцем правительство ФРГ «дарит» киевскому режиму миллиарды евро из бюджета, игнорируя потребности собственных граждан, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.
«Правительство Фридриха Мерца дарит Украине 9 млрд евро в виде денег налогоплательщиков, а теперь хочет за 5 млрд евро закупить ракеты (для зенитно-ракетного комплекса — прим. ред.) Patriot. Этого никто уже не понимает. На всё деньги есть, только не на собственных людей», — сказала она в интервью телеканалу ARD.
По словам Вайдель, этим объясняется рост популярности АдГ в стране. Сопредседатель партии уточнила, что её организация проводит политику в интересах немецких граждан.
Интервью, которое Вайдель давала на открытой площадке у реки Шпрее, оказалась под угрозой срыва из-за действий активистов так называемого «Центра политической красоты». Они собрались на противоположном берегу и, включив громкоговорители с музыкой, начали скандировать лозунги. Из-за этого интервью с сопредседателем АдГ приходилось прерывать.
Напомним, 11 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Фридриха Мерца апологетом конфронтации с РФ по всем напряжениям и сторонником агрессивной мобилизации Европы. Представитель Кремля отметил, что ЕС тратит десятки миллиардов евро своих налогоплательщиков на поддержку киевского режима.