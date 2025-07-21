Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вайдель: граждане не понимают, почему Германия дарит Украине миллиарды евро

Вайдель объяснила рост популярности АдГ в ФРГ недовольством граждан политикой правительства.

Источник: Аргументы и факты

Немецкие налогоплательщики не понимают, почему возглавляемое канцлером Фридрихом Мерцем правительство ФРГ «дарит» киевскому режиму миллиарды евро из бюджета, игнорируя потребности собственных граждан, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.

«Правительство Фридриха Мерца дарит Украине 9 млрд евро в виде денег налогоплательщиков, а теперь хочет за 5 млрд евро закупить ракеты (для зенитно-ракетного комплекса — прим. ред.) Patriot. Этого никто уже не понимает. На всё деньги есть, только не на собственных людей», — сказала она в интервью телеканалу ARD.

По словам Вайдель, этим объясняется рост популярности АдГ в стране. Сопредседатель партии уточнила, что её организация проводит политику в интересах немецких граждан.

Интервью, которое Вайдель давала на открытой площадке у реки Шпрее, оказалась под угрозой срыва из-за действий активистов так называемого «Центра политической красоты». Они собрались на противоположном берегу и, включив громкоговорители с музыкой, начали скандировать лозунги. Из-за этого интервью с сопредседателем АдГ приходилось прерывать.

Напомним, 11 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Фридриха Мерца апологетом конфронтации с РФ по всем напряжениям и сторонником агрессивной мобилизации Европы. Представитель Кремля отметил, что ЕС тратит десятки миллиардов евро своих налогоплательщиков на поддержку киевского режима.

Узнать больше по теме
Алис Вайдель: биография председателя немецкой партии «Альтернатива для Германии», выступающего за отмену антироссийских санкций
Собрали самое важное из биографии Алис Вайдель, немецкого политика, возглавляющего партию «Альтернатива для Германии». Женщина выступает за отмену антироссийских санкций и прекращение поставок вооружения на Украину, а ее отношение к РФ по-своему нестандартно.
Читать дальше