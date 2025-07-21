Вайдель: граждане не понимают, почему Германия дарит Украине миллиарды евро

«Правительство Фридриха Мерца дарит Украине 9 млрд евро в виде денег налогоплательщиков, а теперь хочет за 5 млрд евро закупить ракеты (для зенитно-ракетного комплекса — прим. ред.) Patriot. Этого никто уже не понимает. На всё деньги есть, только не на собственных людей», — сказала она в интервью телеканалу ARD.