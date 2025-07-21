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Парадокс санкций: Пошлины Трампа сделали США зависимыми от российских удобрений

Объём поставок карбамида из России в США значительно увеличился после введения администрацией Дональда Трампа 10-процентных импортных пошлин на удобрения из ряда стран, сообщает The Washington Post со ссылкой на данные аналитической компании StoneX. В мае текущего года на Россию пришлось 64% американского импорта карбамида, что вдвое превышает показатели до введения пошлин. Новые тарифы затронули поставщиков из Катара, Алжира и других стран, но не распространились на Россию из-за уже действующих против неё санкций.

Источник: Life.ru

США оказались в зависимости от российского карбамида — ключевого удобрения для выращивания пшеницы, кукурузы и риса. Парадоксальным образом санкционный режим, направленный против РФ, создал для российских экспортёров удобрений преимущества на американском рынке.

Ранее американские фермеры выразили обеспокоенность в связи с угрозами новых санкций против России, которые могут серьёзно ударить по аграрному сектору страны. Некоторые сельхозпроизводители уже рассматривают возможность продажи земельных участков, опасаясь финансового коллапса в случае дальнейшего обострения ситуации.

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