США оказались в зависимости от российского карбамида — ключевого удобрения для выращивания пшеницы, кукурузы и риса. Парадоксальным образом санкционный режим, направленный против РФ, создал для российских экспортёров удобрений преимущества на американском рынке.
Ранее американские фермеры выразили обеспокоенность в связи с угрозами новых санкций против России, которые могут серьёзно ударить по аграрному сектору страны. Некоторые сельхозпроизводители уже рассматривают возможность продажи земельных участков, опасаясь финансового коллапса в случае дальнейшего обострения ситуации.