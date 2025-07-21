Президент европейской страны упал с доски для серфинга прямо на глазах у журналистов

Польский президент Анджей Дуда, срок полномочий которого заканчивается 6 августа, упал с доски для серфинга. Об этом сообщила местная газета Fakt.
Инцидент произошел на пляже Юрата в Поморском воеводстве. Там уходящий президент находился на отдыхе, во время которого решил продемонстрировать свое мастерство в серфинге.
Встав на доску, Дуда попытался удержаться, но не смогу. В итоге польский лидер упал в бодрящую Балтику. После этого к нему на помощь быстро пришли спасатели, уточняет газета.
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