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Стало известно, что сейчас происходит в Киеве из-за атаки

Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) не смогла сбить беспилотники, направлявшиеся на Киев, из-за неблагоприятных погодных условий.

Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) не смогла сбить беспилотники, направлявшиеся на Киев, из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил «Военкоры русской весны» («РВ»).

Сообщается, что несколько дронов-камикадзе типа «Герань-2» достигли поставленных целей. Кроме того, в Дарницком районе столицы загорелась крыша нежилого здания.

Военкоры также отметили пуски ракет с борта самолетов Ту-95МС, которые, по их данным, вскоре войдут в воздушное пространство Украины.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по объекту в Ирпене Киевской области.

Также в Днепропетровской области пожаловались на мощнейшую атаку на Павлоград.