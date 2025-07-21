Стало известно, что сейчас происходит в Киеве из-за атаки

Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) не смогла сбить беспилотники, направлявшиеся на Киев, из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил «Военкоры русской весны» («РВ»).
Сообщается, что несколько дронов-камикадзе типа «Герань-2» достигли поставленных целей. Кроме того, в Дарницком районе столицы загорелась крыша нежилого здания.
Военкоры также отметили пуски ракет с борта самолетов Ту-95МС, которые, по их данным, вскоре войдут в воздушное пространство Украины.
Ранее Вооруженные силы России нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по объекту в Ирпене Киевской области.
Также в Днепропетровской области пожаловались на мощнейшую атаку на Павлоград.