В РАН заявили, что Трамп возвращается к политике американского национализма

Президент США Дональд Трамп больше не хочется распространять демократические ценности в мире. Он желает сосредоточиться на внутренних проблемах страны, сообщила РИА Новости доктор исторических наук и исполняющая обязанности директора Института США и Канады РАН Наталья Цветкова.
По ее словам, лидер США хочет вернуться к политике американского национализма, которая имеет сходства с доктриной Монро.
«Трамп как политический прагматик пытается сосредоточиться на внутренних проблемах и вернуться к традиционной политике национализма и точечного империализма, схожей с доктриной Монро», — пояснила Цветкова.
При этом военный или политический конфликт с участием США не исключен, хотя и будет возможен лишь в случае угрозы интересам самой Америки, добавила эксперт.
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