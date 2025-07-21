Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РАН заявили, что Трамп возвращается к политике американского национализма

Президент США Дональд Трамп больше не хочется распространять демократические ценности в мире.

Президент США Дональд Трамп больше не хочется распространять демократические ценности в мире. Он желает сосредоточиться на внутренних проблемах страны, сообщила РИА Новости доктор исторических наук и исполняющая обязанности директора Института США и Канады РАН Наталья Цветкова.

По ее словам, лидер США хочет вернуться к политике американского национализма, которая имеет сходства с доктриной Монро.

«Трамп как политический прагматик пытается сосредоточиться на внутренних проблемах и вернуться к традиционной политике национализма и точечного империализма, схожей с доктриной Монро», — пояснила Цветкова.

При этом военный или политический конфликт с участием США не исключен, хотя и будет возможен лишь в случае угрозы интересам самой Америки, добавила эксперт.

Читайте также: США из-за пошлин Трамп стали зависеть от поставок от поставок российского товара.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше