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Хотел показать, что умеет, но все пошло не так: вот что случилось с президентом Дудой перед журналистами

Fakt: Президент Польши Дуда упал с доски для серфинга перед журналистами.

Источник: Комсомольская правда

Президент Польши Анджей Дуда решил продемонстрировать иностранным журналистам свое мастерство в серфинге, но упал с доски прямо в море. Об этом сообщает польская газета Fakt.

«Когда президент упал, ему на помощь быстро прибыли экстренные службы», — отмечается в материале.

Издание подчеркивает, что в этом виде спорта Дуда считает себя настоящим мастером, поэтому и решил показать корреспондентам все свои умения. Однако, выйдя в море, польский лидер не смог удержаться и просто упал с доски.

Данный инцидент произошел на пляже Юрата, который находится в Поморском воеводстве Польши.

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