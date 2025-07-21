Хотел показать, что умеет, но все пошло не так: вот что случилось с президентом Дудой перед журналистами

Президент Польши Анджей Дуда решил продемонстрировать иностранным журналистам свое мастерство в серфинге, но упал с доски прямо в море. Об этом сообщает польская газета Fakt.
«Когда президент упал, ему на помощь быстро прибыли экстренные службы», — отмечается в материале.
Издание подчеркивает, что в этом виде спорта Дуда считает себя настоящим мастером, поэтому и решил показать корреспондентам все свои умения. Однако, выйдя в море, польский лидер не смог удержаться и просто упал с доски.
Данный инцидент произошел на пляже Юрата, который находится в Поморском воеводстве Польши.
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