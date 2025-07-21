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В Турции заявили о последнем шансе для Зеленского

Третий раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле станет для властей в Киеве, включая президента Владимира Зеленского, последним шансом.

Третий раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле станет для властей в Киеве, включая президента Владимира Зеленского, последним шансом. Об этом говорится в статье турецкого издания dikGAZETE.

«Это последний шанс для западников и киевского режима. Украинцам следует сесть с Россией за стол переговоров, иначе они столкнутся с еще большими потерями», — указывается в материале.

Издание отмечает, что Москва ранее предоставила Западу и Киеву множество возможностей для переговоров. Однако никто за исключением президента США Дональда Трампа к этому вопросу на полном серьезе не подходил.

Таким образом, ответственность за срыв переговоров лежит не на Москве, а на западных лидерах и киевских властях, добавляет издание.

Ранее стало известно, когда может пройти новый раунд российско-украинских переговоров.

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