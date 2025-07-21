В Британии сообщили намерении объявить 50-дневную компанию по вооружению Киева

«Как члены контактной группы по обороне Украины, мы должны, в свою очередь, предпринять “50-дневную кампанию” по вооружению Украины», — приводит газета The Telegraph слова Хили.
Уточняется, что глава британского минобороны в четвертый раз возглавит встречу UDCG. Хили намерен поддержать предложение американского лидера Дональда Трампа о введении пошлин в случае отказа России от мирного урегулирования за 50 дней и заверить в том, что Великобритания «будет играть свою роль в успехе» данной инициативы.
Агентство Bloomberg 18 июля сообщило о том, что Великобритания намерена присоединиться к плану Трампа по закупке американского оружия для Украины. Кроме того, в издании отметили, что страна также стремится принять участие в европейских закупках американской техники.