В Британии сообщили намерении объявить 50-дневную компанию по вооружению Киева

Уточняется, что глава британского минобороны в четвертый раз возглавит встречу UDCG. Хили намерен поддержать предложение американского лидера Дональда Трампа о введении пошлин в случае отказа России от мирного урегулирования за 50 дней и заверить в том, что Великобритания «будет играть свою роль в успехе» данной инициативы.