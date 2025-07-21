Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии сообщили намерении объявить 50-дневную компанию по вооружению Киева

Великобритания призовет к началу «50-дневной компании» по вооружению Киева 21 июля в ходе встречи Контактной группы по обороне Украины (UDCG). Об этом 20 июля сообщил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.

Источник: AP 2024

«Как члены контактной группы по обороне Украины, мы должны, в свою очередь, предпринять “50-дневную кампанию” по вооружению Украины», — приводит газета The Telegraph слова Хили.

Уточняется, что глава британского минобороны в четвертый раз возглавит встречу UDCG. Хили намерен поддержать предложение американского лидера Дональда Трампа о введении пошлин в случае отказа России от мирного урегулирования за 50 дней и заверить в том, что Великобритания «будет играть свою роль в успехе» данной инициативы.

Агентство Bloomberg 18 июля сообщило о том, что Великобритания намерена присоединиться к плану Трампа по закупке американского оружия для Украины. Кроме того, в издании отметили, что страна также стремится принять участие в европейских закупках американской техники.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше