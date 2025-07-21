СМИ пишут о 50-дневной кампании по вооружению Украины

Министр обороны Великобритании Джон Хили на заседании контактной группы по обороне Украины 21 июля объявит о планах расширить военную помощь Киеву, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.
По информации издания, Хили призовёт союзников увеличить поддержку Украины, чтобы заставить Владимира Путина сесть за переговорный стол. Лондон предложит запуск «50-дневной кампании» по поставкам вооружений.
Ожидается, что Германия и Великобритания договорятся о приобретении у Берлина ракет ПВО на сумму €170 млн. В онлайн-встрече примут участие генсек НАТО Марк Рютте и министр обороны США Пит Хегсет.
Ранее, 18 июля, Bloomberg сообщал, что Великобритания рассматривает возможность закупки американского оружия для Украины в рамках инициативы президента США Дональда Трампа. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул на возможное совместное с Германией приобретение вооружений у США для передачи их Украине.