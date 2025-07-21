Пленный офицер ВСУ заявил о бегстве двух сослуживцев в Польшу во время учений

По словам пленного, инцидент произошел во время офицерских курсов, которые они проходили на полигоне на западе Украины.
«Нас отправили во Львовскую область на полигон. Тогда двое сбежали в Польшу — взяли увольнительные и умудрились сбежать», — цитирует ТАСС Кальновского.
Лейтенант стрелкового батальона ВСУ объяснил, что военнослужащие идут на такие шаги из-за нежелания воевать. Он также отметил, что украинские власти мобилизуют всех подряд, не обращая внимания на наличие или отсутствие у человека военного прошлого.
Кальновский сам сдался в плен российским военным в районе села Малый Бурлук Харьковской области.
Ранее Life.ru писал, что боевики ВСУ бегут из Купянска под Харьковом через загрядотряды. Украинское командование окружило ими весь город, чтобы минимизировать случаи дезертирства.