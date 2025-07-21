Пленный офицер ВСУ заявил о бегстве двух сослуживцев в Польшу во время учений

Лейтенант стрелкового батальона ВСУ объяснил, что военнослужащие идут на такие шаги из-за нежелания воевать. Он также отметил, что украинские власти мобилизуют всех подряд, не обращая внимания на наличие или отсутствие у человека военного прошлого.