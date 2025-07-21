Иран и евротройка проведут ядерные переговоры в Стамбуле 25 июля

До этого агентство Mehr со ссылкой на источники сообщило о планах проведения этих консультаций. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в воскресенье заявил иранскому национальному телевидению, что европейцам необходимо знать о позиции Тегерана и о том, что «Иран определённо стал сильнее, чем раньше, в отстаивании своих прав».