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Иран и евротройка проведут ядерные переговоры в Стамбуле 25 июля

Иран, Великобритания, Франция и Германия проведут переговоры по иранской ядерной программе в Стамбуле в пятницу, 25 июля. Об этом сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи.

Источник: Life.ru

«Встреча состоится на уровне заместителей министров иностранных дел», — цитируют Багаи иранские государственные СМИ.

До этого агентство Mehr со ссылкой на источники сообщило о планах проведения этих консультаций. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в воскресенье заявил иранскому национальному телевидению, что европейцам необходимо знать о позиции Тегерана и о том, что «Иран определённо стал сильнее, чем раньше, в отстаивании своих прав».

Переговоры пройдут на фоне продолжающихся дискуссий вокруг иранской ядерной программы. В 2015 году Иран и «шестёрка» международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) заключили Совместный всеобъемлющий план действий, который предусматривал ограничение ядерной программы Ирана исключительно мирными целями в обмен на снятие санкций. Как пишет портал Axios, европейские страны планируют на переговорах в Стамбуле попытаться убедить Тегеран в возможности избежать санкций, если он предпримет шаги, которые докажут мирный характер его ядерной программы.

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожить его новые ядерные объекты в случае их создания. Глава Белого дома заявил, что существовавшие в республике три ядерных объекта были уничтожены в результате американских бомбардировок.

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