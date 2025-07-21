Эксперт раскрыла, чем Китай встревожил США

Американские компании пришли к осознанию, что китайские конкуренты со своими технологиями «зашли» на их территорию и распространяют альтернативные ценности. Это позволяет Пекину теснить Вашингтон на информационном фронте, считает доктор исторических наук и исполняющая обязанности главы Института США и Канады Наталья Цветкова.
«США осознали, что Китай со своими социальными сетями слишком далеко “зашел” на их территорию и распространяет альтернативную ценностную модель», — сообщила Цветкова в интервью РИА Новости.
Эксперт отметила, что еще недавно США были уверены в своем превосходстве, но растущая мощь КНР продемонстрировала появление новой технологической державы.
Еще 15 лет назад — в 2010 году — США были уверены, что их компьютеры и телефоны обеспечат мировое лидерство на долгие годы. Но Поднебесная уже в 2020 году показала, что ее продукция распространяется в Африке, Латинской Америке и даже в Европе. Именно тогда произошло столкновение двух технологических держав — США и Китая, заключила Цветкова.
Ранее Цветкова заявила, что Трамп решил вернуться к политике американского национализма.