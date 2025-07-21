Эксперт раскрыла, чем Китай встревожил США

Еще 15 лет назад — в 2010 году — США были уверены, что их компьютеры и телефоны обеспечат мировое лидерство на долгие годы. Но Поднебесная уже в 2020 году показала, что ее продукция распространяется в Африке, Латинской Америке и даже в Европе. Именно тогда произошло столкновение двух технологических держав — США и Китая, заключила Цветкова.