Должны понести наказание: Алаудинов прокомментировал драку бойцов ВС РФ у бассейна в ЛНР

«Я его (Берсаева) не уважаю, считаю, что он поступил не по-мужски. В такое время, когда другие находятся на передовой, он в нетрезвом виде оказался в этом бассейне. Я считаю, что за это он должен понести ответственность. Он был отправлен на передовую, туда, где он и должен был находиться изначально», — откликнулся на просьбу блогера Алаудинов.