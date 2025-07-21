Должны понести наказание: Алаудинов прокомментировал драку бойцов ВС РФ у бассейна в ЛНР

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что военнослужащий-чеченец, который участвовал в драке у бассейна в Луганске, уже отправлен на передовые позиции. Второй участник данного конфликта тоже должен понести наказание, возможно даже, что уголовное.
«В бассейне в Луганске произошла драка между для меня одинаковыми штурмовиками этого бассейна, когда нормальные бойцы находятся на передовой. Я, как человек, который не пьет, не курит, верю в Бога, считаю неприемлемым такое поведение со стороны представителя чеченской национальности. Я считаю, что за это он должен быть наказан по всей строгости закона», — рассказал Алаудинов РИА Новостям.
Видео драки с военнослужащим Алиханом Берсаевым опубликовал в своем Telegram-канале боец ММА Максим Дивнич 17 июля. В описании уточнялось, что Берсаев, который на кадрах вел себя достаточно агрессивно, заявлял, что он — боец спецназа «Ахмат». Однако эта информация позже не подтвердилась. Дивнич же, комментируя все происходящее, захотел получить пояснений от командира Алаудинова.
«Я его (Берсаева) не уважаю, считаю, что он поступил не по-мужски. В такое время, когда другие находятся на передовой, он в нетрезвом виде оказался в этом бассейне. Я считаю, что за это он должен понести ответственность. Он был отправлен на передовую, туда, где он и должен был находиться изначально», — откликнулся на просьбу блогера Алаудинов.
По словам военнослужащего, Берсаев является штурмовиком совершенно другого подразделения ВС России. Однако по мнению Алаудинова, Дивнич тоже не прав в сложившейся ситуации. Он воспользовался дракой, чтобы привлечь к себе внимание, спекулируя на теме межнациональной розни.
«Он (Берсаев на видео) говорит: Ахмат, но не спецназ Ахмат. То есть, получается Макс Дивнич использовал эту фразу для того, чтобы дискредитировать подразделение Министерства обороны РФ. За это, я так думаю, он должен быть привлечен к уголовной ответственности», — комментирует командир видео блогера.
Как KP.RU писал ранее, спецподразделение «Ахмат» за три года трансформировалось из чисто чеченского в многонациональное объединение, где служат представители разных народов и религий. По словам Апти Алаудинова, среди них есть и русские, и корейцы, и японцы, и китайцы.