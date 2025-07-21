Блохин: Украина затягивает переговоры в ожидании помощи Запада

Украина вряд ли пойдет на уступки в рамках переговорного процесса по урегулированию конфликта, несмотря на кадровые перестановки в украинском правительстве. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
«Главная задача Киева сейчас — выждать время, пока США или Европа не передадут новое оружие. Украина затягивает переговорный процесс и не собирается идти на уступки. Об этих намерениях, в частности, говорит то, что ВСУ продолжают наносить удары по РФ», — отметил политолог.
По словам Блохина, не изменят ситуацию и кадровые перестановки в правительстве Украины. Бывший министр обороны страны Рустем Умеров, которого назначили секретарем СНБО Украины, лишь показательно говорит о намерении провести новый раунд переговоров.
Блохин ранее предположил, что третий раунд переговоров России и Украины может пройти в Турции уже во второй половине следующей недели. Однако он добавил, что из-за позиции Киева новая встреча вряд ли будет плодотворной.
Ранее российский лидер Владимир Путин подтвердил настрой на дипломатическое решение украинского конфликта.