Блохин: Украина затягивает переговоры в ожидании помощи Запада

«Главная задача Киева сейчас — выждать время, пока США или Европа не передадут новое оружие. Украина затягивает переговорный процесс и не собирается идти на уступки. Об этих намерениях, в частности, говорит то, что ВСУ продолжают наносить удары по РФ», — отметил политолог.