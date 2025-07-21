Блохин: Киев хочет затянуть переговоры на три года

Украина будет пытаться затянуть переговорный процесс с Россией до следующих выборов президента США. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
«Думаю, Киев не готов идти на уступки. Сейчас им выгоднее попытаться заморозить конфликт до следующих выборов президента США, которые пройдут в 2028 году», — сказал политолог.
По мнению эксперта, кадровые перестановки в украинском правительстве не связаны с желанием поскорее урегулировать конфликт.
Блохин также назвал еще одну причину, по которой Украина может намерено затягивать переговорный процесс. По его словам, киевские власти рассчитывают получить новую военную помощь от стран Запада.
Ранее политолог предположил, что третий раунд переговоров РФ и Украины может пройти уже в конце следующей недели в Турции.
Российский лидер Владимир Путин подтвердил настрой на дипломатическое решение украинского конфликта.