База СБУ пополнилась новым российским артистом: кого на этот раз разыскивают в Незалежной

Российский певец и композитор, народный артист РФ Олег Газманов объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). По данным агентства ТАСС, соответствующая информация опубликована в официальной базе украинского ведомства.
Известно, что Газманов находится в розыске в Незалежной с марта 2022 года, а с 2015 певец и вовсе числится в скандальной базе экстремистского сайта «Миротворец».
Народному артисту РФ предъявлены обвинения якобы в посягательстве на территориальную целостность Украины. Кроме того, Газманову заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Как KP.RU писал ранее, СБУ также объявили в розыск народного артиста России Николая Баскова. В базе украинского ведомства подробно описано, почему он туда попал.