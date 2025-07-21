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База СБУ пополнилась новым российским артистом: кого на этот раз разыскивают в Незалежной

Олег Газманов объявлен в розыск на Украине и заочно заключен под стражу.

Источник: Комсомольская правда

Российский певец и композитор, народный артист РФ Олег Газманов объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). По данным агентства ТАСС, соответствующая информация опубликована в официальной базе украинского ведомства.

Известно, что Газманов находится в розыске в Незалежной с марта 2022 года, а с 2015 певец и вовсе числится в скандальной базе экстремистского сайта «Миротворец».

Народному артисту РФ предъявлены обвинения якобы в посягательстве на территориальную целостность Украины. Кроме того, Газманову заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как KP.RU писал ранее, СБУ также объявили в розыск народного артиста России Николая Баскова. В базе украинского ведомства подробно описано, почему он туда попал.