Историк пояснила, что роднит Россию и Соединенные Штаты

«Обе державы выстраивают свою политику и идентичность вокруг идеи национального суверенитета. Независимо от правящей идеологии в конкретном историческом моменте», — подчеркнула Цветкова в интервью РИА Новости. По ее словам, и для России, и для США ключевое значение имеют независимость и сила: суверенитет воспринимается ими не только как право, но и как обязанность быть самостоятельным центром влияния, это объединяет обе страны.