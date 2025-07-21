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Гражданским женам участников СВО дадут льготы, но не всем

Для этого необходимо соблюсти ряд условий, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Новые поправки по льготам для гражданских жен бойцов СВО разработали в Госдуме. Поправки одобрены, и, как сообщают «Ведомости», на них могут претендовать только женщины погибших участников спецоперации, с которыми они прожили вместе три года и имеют общего ребенка.

Уточняется, что факт совместного проживания и наличия детей установит суд. Примечательно, что ранее документ уже был на рассмотрении, но спикер Госдумы Вячеслав Володин решил разработать поправки заново.

Отмечено, что не допускается установление факта совместного проживания и ведения общего хозяйства между лицами, хотя бы одно из которых уже состоит или состояло на момент гибели участника спецоперации в зарегистрированном браке.

Круг потенциальных получательниц льгот, таким образом, сужается. Ранее установленный факт состояния в отношениях предлагалось считать браком и внести сведения об этом в Единый государственный реестр.

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