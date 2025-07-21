Пекин раскритиковал ЕС за включение в санкции против России компаний из КНР

«Китай всегда выступал против односторонних санкций, не имеющих международно-правовой основы и не санкционированных Советом Безопасности ООН», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Совет Евросоюза в минувшую пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Под него попали 14 физических и 41 юридическое лицо, в том числе 18 зарегистрированных в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане.
Москва не раз заявляла, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры против России неэффективны.