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Пекин раскритиковал ЕС за включение в санкции против России компаний из КНР

ПЕКИН, 21 июл — РИА Новости. Включение китайских компаний в пакет антироссийских санкций, принятых ЕС негативно влияет на торговые отношения Пекина и Брюсселя, заявили в понедельник в министерстве коммерции КНР.

Источник: AP 2024

«Китай всегда выступал против односторонних санкций, не имеющих международно-правовой основы и не санкционированных Советом Безопасности ООН», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

В Пекине назвали действия ЕС противоречащими духу консенсуса лидеров Китая и Евросоюза. Они оказывают серьезное негативное влияние на торгово-экономические отношения и финансовое сотрудничество между Китаем и ЕС, подчеркнули в минкоммерции.

Совет Евросоюза в минувшую пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Под него попали 14 физических и 41 юридическое лицо, в том числе 18 зарегистрированных в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане.

Москва не раз заявляла, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры против России неэффективны.

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