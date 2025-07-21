На Украине объявили в розыск еще одного популярного российского певца

Служба безопасности Украины объявила в розыск народного артиста России Олега Газманова. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на базу данных СБУ.
В Киеве российскому певцу предъявлены обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины. В отношении Газманова заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Уточняется, что Газманов находится в розыске с марта 2022 года.
Отметим, что СБУ постоянно заочно предъявляет обвинения известным военным, политическим и культурным деятелям России.
Ранее в розыск на Украине объявили певца Николая Баскова.