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На Украине объявили в розыск еще одного популярного российского певца

Служба безопасности Украины объявила в розыск народного артиста России Олега Газманова.

Служба безопасности Украины объявила в розыск народного артиста России Олега Газманова. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на базу данных СБУ.

В Киеве российскому певцу предъявлены обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины. В отношении Газманова заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Уточняется, что Газманов находится в розыске с марта 2022 года.

Отметим, что СБУ постоянно заочно предъявляет обвинения известным военным, политическим и культурным деятелям России.

Ранее в розыск на Украине объявили певца Николая Баскова.