Прогнозист Кваша предсказал новую депрессию в США после окончания СВО

Российский ученый, исследователь исторических циклов Григорий Кваша, вычисливший дату окончания специальной военной операции, в беседе с aif.ru сообщил, что после завершения специальной военной операции США ждет политическая депрессия и гражданское противостояние внутри страны.
Как ранее рассказал Кваша, его вычисления основаны на теории цикличности и на так называемом дальнем порядке, который есть и в исторических событиях. Разрабатывая симметрии, ученый обнаружил, что в России в каждом 36-летии наступает 12-летие под названием «время воевать». Очередной такой период начался в 2013 году и, соответственно, должен завершиться в 2025-м.
«В принципе, депрессия в США должна начаться сразу после 2025 года, но реальный раздрай — с 2029 года. С этого периода американское общество займется внутренними разборками. В Соединенных Штатах много разных расколов: и по имущественному цензу, и по расовому, и по образовательному. Американское общество ждут тяжелые времена», — сказал Кваша.
При этом исследователь согласился с тезисом, что США в определенном смысле ждет гражданская война.
«Любой раскол — такой как бы прообраз гражданской войны. Но будут ли американцы конкретно стрелять друг в друга, сказать не могу. Не хотелось бы. Однако различия граждан — “халявщиков”, проживающих на побережьях, с теми, кто живет в центральных штатах страны — работяг, — очень сильные. Это фактически два разных народа, и понять друг друга им очень сложно», — сказал Кваша.
Учёный также не исключил, что некоторые штаты могут «отвалиться» от США.
«С 2029 по 2041 годы — для США активный внутренний политический период. И некоторые штаты уже сейчас поднимают мексиканский флаг. Поэтому теоретически “развод” возможен. Но для меня самое главное — зафиксируем мы депрессию или нет. Что такое депрессия у человека? Он сидит у себя дома, его зовут в гости, на вечеринку, на соревнования, в театр, а он говорит: “Нет, я никуда не пойду”. Американская депрессия будет выглядеть как зацикленность на внутренних проблемах и нежелание участвовать в мировых событиях. Если мы это зафиксируем, я скажу, что теория победила», — подытожил Кваша.
Как сообщалось, Кваша предсказал возможный раздел Украины на три части после СВО.
Григорий Кваша является известным российским аналитиком. Он утверждает, что разработал собственную методику прогнозирования исторических событий, сочетающую математические расчеты с теорией цикличности. Исследователь также является автором нескольких научных трудов.