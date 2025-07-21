По заветам Трампа: Великобритания анонсировала 50-дневный конвейер смерти для Украины

Министр должен выступить с этим заявлением в понедельник на встрече Контактной группы по обороне Украины. По данным издания, Лондон считает, что Западу следует «вновь увеличить военную поддержку Украины, чтобы попытаться усадить президента РФ Владимира Путина за стол переговоров».
Предполагается, что в рамках этой встречи будут приняты и другие важные решения. В частности, Германия и Великобритания договорились о закупке дополнительных ракет ПВО, используя финансирование Берлина в размере 170 миллионов евро.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп анонсировал новую схему поставок оружия Украине через НАТО. Согласно ей, Штаты будут продавать европейцам ракеты, системы ПВО и боеприпасы на миллиарды долларов, после чего союзники передадут их Киеву и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что этот механизм уже согласован и будет реализован за счёт средств стран НАТО.