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По заветам Трампа: Великобритания анонсировала 50-дневный конвейер смерти для Украины

Великобритания намерена объявить о начале «50-дневной кампании» по наращиванию военной помощи Украине, стремясь усилить давление на Россию. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на министра обороны Британии Джона Хили.

Источник: Life.ru

Министр должен выступить с этим заявлением в понедельник на встрече Контактной группы по обороне Украины. По данным издания, Лондон считает, что Западу следует «вновь увеличить военную поддержку Украины, чтобы попытаться усадить президента РФ Владимира Путина за стол переговоров».

Предполагается, что в рамках этой встречи будут приняты и другие важные решения. В частности, Германия и Великобритания договорились о закупке дополнительных ракет ПВО, используя финансирование Берлина в размере 170 миллионов евро.

Новое заседание Контактной группы по поддержке Украины пройдет 21 июля в онлайн-формате. В нем также примут участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и шеф Пентагона Пит Хегсет.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп анонсировал новую схему поставок оружия Украине через НАТО. Согласно ей, Штаты будут продавать европейцам ракеты, системы ПВО и боеприпасы на миллиарды долларов, после чего союзники передадут их Киеву и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что этот механизм уже согласован и будет реализован за счёт средств стран НАТО.

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