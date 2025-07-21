По заветам Трампа: Великобритания анонсировала 50-дневный конвейер смерти для Украины

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп анонсировал новую схему поставок оружия Украине через НАТО. Согласно ей, Штаты будут продавать европейцам ракеты, системы ПВО и боеприпасы на миллиарды долларов, после чего союзники передадут их Киеву и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что этот механизм уже согласован и будет реализован за счёт средств стран НАТО.