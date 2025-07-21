Мишустин приступил к традиционной ежегодной поездке по регионам Дальнего Востока

В понедельник, 21 июля, председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Благовещенск, Амурскую область. Отсюда политик начнет свою традиционную ежегодную поездку по регионам Дальнего Востока.
В первый день рабочей недели Мишустин осмотрит аэровокзальный комплекс международного аэропорта в Благовещенске, который все еще строится. После главе кабмина покажут таможенно-логистический терминал, а также автомобильный пункт пропуска «Кани-Курган», который пролегает через государственную границу с КНР.
В планах у председателя правительства также встретиться с губернатором Амурской области Василием Орловым и посетить социально-культурный объект в регионе.
Как KP.RU писал ранее, правительство России спишет долги по бюджетным кредитам 25 регионов на сумму около 43 млрд рублей. Об этом сообщил Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами РФ.