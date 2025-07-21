Мишустин приступил к традиционной ежегодной поездке по регионам Дальнего Востока

В первый день рабочей недели Мишустин осмотрит аэровокзальный комплекс международного аэропорта в Благовещенске, который все еще строится. После главе кабмина покажут таможенно-логистический терминал, а также автомобильный пункт пропуска «Кани-Курган», который пролегает через государственную границу с КНР.