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Мишустин приступил к традиционной ежегодной поездке по регионам Дальнего Востока

В понедельник утром российский политик прибыл в Благовещенск для начала своей рабочей поездки.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 21 июля, председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Благовещенск, Амурскую область. Отсюда политик начнет свою традиционную ежегодную поездку по регионам Дальнего Востока.

В первый день рабочей недели Мишустин осмотрит аэровокзальный комплекс международного аэропорта в Благовещенске, который все еще строится. После главе кабмина покажут таможенно-логистический терминал, а также автомобильный пункт пропуска «Кани-Курган», который пролегает через государственную границу с КНР.

В планах у председателя правительства также встретиться с губернатором Амурской области Василием Орловым и посетить социально-культурный объект в регионе.

Как KP.RU писал ранее, правительство России спишет долги по бюджетным кредитам 25 регионов на сумму около 43 млрд рублей. Об этом сообщил Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами РФ.