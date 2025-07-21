Политолог Блохин оценил вероятность прямых переговоров Путина и Зеленского

«Прямая встреча Путина и Зеленского может произойти, но важнее — какие будут результаты. Вряд ли Зеленский вообще нацелен на скорое урегулирование конфликта. Украина может вести переговоры бесконечно и, я думаю, власти киевского режима специально затягивают этот процесс», — отметил эксперт.