Политолог Блохин оценил вероятность прямых переговоров Путина и Зеленского

Российский президент Владимир Путин и Владимир Зеленский вполне могут лично встретиться для проведения переговоров. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
«Прямая встреча Путина и Зеленского может произойти, но важнее — какие будут результаты. Вряд ли Зеленский вообще нацелен на скорое урегулирование конфликта. Украина может вести переговоры бесконечно и, я думаю, власти киевского режима специально затягивают этот процесс», — отметил эксперт.
Политолог подчеркнул, что Украина показывает свое несерьезное отношение к переговорному процессу, нанося удары по РФ.
По словам Блохина, создавая видимость переговорного процесса, Украина может преследовать две цели. Она или тянет время в ожидании новой военной помощи от Запада, или пытается заморозить конфликт до следующих выборов президента США.
Напомним, следующие выборы главы Штатов пройдут в 2028 году.
Ранее Блохин сообщил, что третий раунд переговоров России и Украины может пройти в Турции во второй половине следующей недели.