Президент Польши Анджей Дуда упал в море во время сёрфинга

По данным польского издания Fakt, Анджей Дуда, несмотря на плотный график последних недель президентства, нашёл время для отдыха и занятий любимым хобби. Во время активных тренировок на воде президент дважды упал с доски для сёрфинга.
Очевидцы отметили, что Дуда был одет в специальное защитное снаряжение — шлем и спасательный жилет. После каждого падения ему оперативно приходили на помощь.
Напомним, президентский срок Дуды официально завершается 6 августа, когда пост лидера Польши займет Кароль Навроцкий. Ранее Life.ru писал, что новый польский президент выступает против вступления Украины в НАТО.