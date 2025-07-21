Автор публикации напомнил, что Россия ранее много раз предоставляла Киеву и странам Запада возможности для диалога по урегулированию украинского конфликта. Куадзба отметил, что в последнее время ни один западный лидер, за исключением главы Белого дома Дональда Трампа, не демонстрировал готовность преодолеть кризис вокруг Украины.