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DikGAZETE: новый раунд переговоров будет последним шансом для Киева

Журналист Куадзба отметил, что Россия ранее много раз предоставляла Киеву возможности для диалога.

Источник: Аргументы и факты

Новый раунд переговоров между Россией и Украиной может стать последним шансом для киевского режима и его западных союзников в достижении договорённостей с российскими властями, написал обозреватель Эрхан Куадзба в статье для турецкого издания dikGAZETE.

Автор публикации напомнил, что Россия ранее много раз предоставляла Киеву и странам Запада возможности для диалога по урегулированию украинского конфликта. Куадзба отметил, что в последнее время ни один западный лидер, за исключением главы Белого дома Дональда Трампа, не демонстрировал готовность преодолеть кризис вокруг Украины.

Напомним, в конце июня президент России Владимир Путин заявил, что темой нового раунда переговоров Москвы и Киева по урегулированию украинского конфликта должно стать обсуждение меморандумов двух стран, которыми они обменялись в рамках предыдущей встречи.

16 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия призывает все заинтересованные стороны оказать давление на киевский режим, чтобы состоялся третий раунд диалога.

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