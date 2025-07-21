Новый раунд переговоров между Россией и Украиной может стать последним шансом для киевского режима и его западных союзников в достижении договорённостей с российскими властями, написал обозреватель Эрхан Куадзба в статье для турецкого издания dikGAZETE.
Автор публикации напомнил, что Россия ранее много раз предоставляла Киеву и странам Запада возможности для диалога по урегулированию украинского конфликта. Куадзба отметил, что в последнее время ни один западный лидер, за исключением главы Белого дома Дональда Трампа, не демонстрировал готовность преодолеть кризис вокруг Украины.
Напомним, в конце июня президент России Владимир Путин заявил, что темой нового раунда переговоров Москвы и Киева по урегулированию украинского конфликта должно стать обсуждение меморандумов двух стран, которыми они обменялись в рамках предыдущей встречи.
16 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия призывает все заинтересованные стороны оказать давление на киевский режим, чтобы состоялся третий раунд диалога.