Фон дер Ляйен и Антониу Кошта совершат официальный визит в Китай 24 июля

В рамках предстоящей поездки запланирован ряд важных встреч на высшем уровне. Председатель КНР Си Цзиньпин проведёт переговоры с руководителями Еврокомиссии и Евросовета. Кроме того, премьер Госсовета Ли Цян станет хозяином 25-го саммита в формате «Китай — ЕС», который состоится во время визита европейской делегации.