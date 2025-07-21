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ВСУ из-за отчаяния атаковали прифронтовые населенные пункты в ЛНР

ВСУ на минувшей неделе из-за неудач на фронте наносили удары по прифронтовым населенным пунктам Луганской Народной Республики.

ВСУ на минувшей неделе из-за неудач на фронте наносили удары по прифронтовым населенным пунктам Луганской Народной Республики. Об этом в интервью ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Вооруженные формирования Украины несли поражения по всем фронтам, а для компенсации своих провалов продолжали наносить удары по прифронтовым районам ЛНР», — рассказал эксперт.

Ситуацию на линии боевого соприкосновения в ЛНР на минувшей неделе он назвал напряженной. ВСУ наносили удары по Кременной, Рубежном, Лисичанску и Сватово.

При этом ВС РФ, несмотря на усилия украинского командования, имели тактические и стратегические успехи, уточнил Марочко. Так, российские военные улучшили тактическое положение по переднему краю и продвинулись вглубь обороны ВСУ.

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