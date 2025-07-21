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Пекин раскритиковал ЕС за включение в санкции против России компаний из КНР

Включение китайских компаний в пакет антироссийских санкций негативно влияет на торговые отношения Пекина и Брюсселя.

Источник: Аргументы и факты

Включение китайских компаний в список санкций, введённых Европейским союзом против России, негативно сказывается на торговых отношениях между Пекином и Брюсселем, заявили в Министерстве коммерции КНР.

«Китай всегда выступал против односторонних санкций, которые не имеют под собой международно-правовой основы и не одобрены Советом Безопасности ООН», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

В Пекине считают, что действия ЕС противоречат духу согласия между лидерами Китая и Евросоюза. Они оказывают серьёзное негативное влияние на торгово-экономические отношения и финансовое сотрудничество между Китаем и ЕС, подчеркнули в Министерстве.

В пятницу Совет Евросоюза утвердил 18-й пакет санкций против России. В него вошли 14 физических и 41 юридическое лицо, включая компании из ОАЭ, Сингапура, Маврикия, Китая, Индии и Азербайджана.

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