Пекин раскритиковал ЕС за включение в санкции против России компаний из КНР

Включение китайских компаний в список санкций, введённых Европейским союзом против России, негативно сказывается на торговых отношениях между Пекином и Брюсселем, заявили в Министерстве коммерции КНР.
«Китай всегда выступал против односторонних санкций, которые не имеют под собой международно-правовой основы и не одобрены Советом Безопасности ООН», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
В пятницу Совет Евросоюза утвердил 18-й пакет санкций против России. В него вошли 14 физических и 41 юридическое лицо, включая компании из ОАЭ, Сингапура, Маврикия, Китая, Индии и Азербайджана.
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