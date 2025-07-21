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В Ростове из-за падения обломков БПЛА на ж/д станции задерживаются 26 составов

Движение через ж/д станцию «Каменоломни» осуществляется со сниженной скоростью.

Источник: Комсомольская правда

В результате падения обломков вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на железнодорожной станции в Ростовской области произошел сбой графика движения пассажирских поездов. На данный момент известно о задержке 26 составов на время от 13 минут до 4,5 часа.

«В связи с падением обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области произошел пожар. Для ликвидации пожара был задействован пожарный поезд. Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов», — сообщается в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Известно, что движение через ж/д станцию «Каменоломни» осуществляется со сниженной скоростью. Последствия уже ликвидируют специалисты из оперативного штаба региона.

Как KP.RU писал ранее, в поселке Каменоломни Октябрьского района Ростовской области загорелась крыша железнодорожного вокзала после падения обломков вражеского дрона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

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