WP рассказала о хакерских атаках на американские госструктуры

Минюст США 15 июля сообщил о том, что бывший американский военный Кэмерон Джон Вагениус признал свою вину во взломе баз данных телекоммуникационных компаний. Уточняется, что Вагениус вступал в сговор с другими лицами для обмана не менее 10 организаций и использовал групповые чаты Telegram для передачи украденных данных. Все важные новости — в канале «Известий» в мессенджере МАХ.