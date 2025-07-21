WP рассказала о хакерских атаках на американские госструктуры

«Мы наблюдаем попытки взлома тысяч серверов SharePoint по всему миру до того, как появится соответствующее исправление», — заявил Пит Реналс, старший менеджер подразделения 42 компании Palo Alto Networks.
По его словам, специалисты выявили десятки скомпрометированных организаций, которые охватывают коммерческий и государственный секторы. Кроме того, согласно исследованиям компании Eye Security из Нидерландов, при наличии у хакеров доступа к серверам, которые используются для подключения к Outlook и Teams, они смогут заполучить конфиденциальные данные и пароли пользователей.
По оценкам специалистов, под угрозой находятся десятки тысяч таких серверов, а отсутствие оперативного исправления от Microsoft усугубляет ситуацию, вынуждая жертв по всему миру самостоятельно справляться с последствиями.
Минюст США 15 июля сообщил о том, что бывший американский военный Кэмерон Джон Вагениус признал свою вину во взломе баз данных телекоммуникационных компаний. Уточняется, что Вагениус вступал в сговор с другими лицами для обмана не менее 10 организаций и использовал групповые чаты Telegram для передачи украденных данных. Все важные новости — в канале «Известий» в мессенджере МАХ.