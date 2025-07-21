Россиян предупредили о скорых штрафах за оплату криптовалютой

Гражданам и компаниям в России грозят штрафы за использование криптовалюты в расчётах с 2026 года. Об этом «Известиям» рассказал глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Физическим лицам грозит штраф до 100 тысяч рублей, юридическим — от 700 тысяч рублей.