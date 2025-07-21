Россиян предупредили о скорых штрафах за оплату криптовалютой

Инициатива направлена на укрепление положений федерального закона «О цифровых финансовых активах», действующего с 2021 года. Документ прямо запрещает использование криптовалюты как платёжного средства, хотя разрешает её приобретение, хранение, майнинг и инвестирование в цифровые активы.
Как пояснила советник BGP Litigation Ирина Куянцева, с момента введения закона часть расчётов в криптовалюте перешла в «серую зону». Новые штрафные санкции призваны устранить правовую лакуну.
Ранее курс биткоина впервые поднялся выше 120 тысяч долларов. Рекорд был преодолён 14 июля. Цифровая валюта достигла отметки в 121.214 доллара. Но после коррекции цена опустилась.