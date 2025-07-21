Le Monde: Зеленский сильно занижает число погибших бойцов ВСУ

«В феврале он говорил более чем о 46 тысячах убитых и 380 тысячах раненых украинских военных с февраля 2022 года, не говоря уже о “десятках тысяч” пропавших без вести или находящихся в плену у России. Число погибших, безусловно, гораздо больше», — заявляет издание.