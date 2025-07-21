Le Monde: Зеленский сильно занижает число погибших бойцов ВСУ

Владимир Зеленский намеренно не озвучивает реальные потери среди военнослужащих ВСУ, занижая это число, пишет французская газета Le Monde.
«В феврале он говорил более чем о 46 тысячах убитых и 380 тысячах раненых украинских военных с февраля 2022 года, не говоря уже о “десятках тысяч” пропавших без вести или находящихся в плену у России. Число погибших, безусловно, гораздо больше», — заявляет издание.
Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что украинские войска несут большие потери в ходе конфликта — как в живой силе, так и в технике. В Кремле подчеркивали, что количество потерь с российской стороны кратно ниже.