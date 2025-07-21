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Le Monde: Зеленский сильно занижает число погибших бойцов ВСУ

Газета отметила, что глава киевского режима намеренно не озвучивает реальные потери.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский намеренно не озвучивает реальные потери среди военнослужащих ВСУ, занижая это число, пишет французская газета Le Monde.

«В феврале он говорил более чем о 46 тысячах убитых и 380 тысячах раненых украинских военных с февраля 2022 года, не говоря уже о “десятках тысяч” пропавших без вести или находящихся в плену у России. Число погибших, безусловно, гораздо больше», — заявляет издание.

Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что украинские войска несут большие потери в ходе конфликта — как в живой силе, так и в технике. В Кремле подчеркивали, что количество потерь с российской стороны кратно ниже.