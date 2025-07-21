Симоньян назвала самую заветную мечту Запада в отношении России

«Их расчёт, что наши люди устанут. Это, я уверена, не сбудется, но для них — это самая мякотка, самый лакомый кусочек, лакомый, вкусненький самый такой вариантик, чтобы мы, как та гоголевская унтер-офицерская вдова, дважды сами себя высекли. Не просто сами себе высекли, а чтобы мы сами себя отсекли, как мы отсекли когда-то сами себе Польшу, Финляндию, Карс. Потом в 1990-е отсекли себе 14 из 15 республик. Вот им надо, чтобы мы сами себя отсекли: руки, ноги, а желательно — голову. Они для этого делают всё», — сказала главред в эфире программы на телеканале «Россия 1».