Коллективный Запад хочет, чтобы российские граждане устали от спецоперации на Украине, что является самой заветной мечтой западных стран, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
По её словам, противники РФ считают, что это вызовет отделение территорий от государства, как это уже когда-то происходило. Симоньян представила свое мнение по поводу того, на какие события рассчитывает Запад в рамках ситуации с Украиной.
«Их расчёт, что наши люди устанут. Это, я уверена, не сбудется, но для них — это самая мякотка, самый лакомый кусочек, лакомый, вкусненький самый такой вариантик, чтобы мы, как та гоголевская унтер-офицерская вдова, дважды сами себя высекли. Не просто сами себе высекли, а чтобы мы сами себя отсекли, как мы отсекли когда-то сами себе Польшу, Финляндию, Карс. Потом в 1990-е отсекли себе 14 из 15 республик. Вот им надо, чтобы мы сами себя отсекли: руки, ноги, а желательно — голову. Они для этого делают всё», — сказала главред в эфире программы на телеканале «Россия 1».
Симоньян также обратила внимание, что на Западе существует практика организации протестов, участников которых выводят на улицы за деньги. В пример она привела одну из американских компаний, которая отказалась от выполнения подобного контракта. По словам главреда, за организацию протестов против Трампа указанной фирме предлагали $20 млн.
«Это отработанная индустрия — выводить протестующих за деньги», — добавила медиаменеджер.
Напомним, в декабре Симоньян заявила, что западные страны при любом раскладе будут пытаться представлять результаты спецоперации как проигрыш России. Вместе с тем она подчеркнула, РФ одержит победу в конфликте.