Мишустин: Россия никогда не закрывалась от инвестиций дружественных стран

РФ никогда не закрывалась от инвестиций дружественных стран, а создание международных территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке позволит привлечь новых иностранных партнеров и будет способствовать развитию регионов. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«Россия никогда не закрывалась от иностранных инвестиций дружественных стран. На Дальнем Востоке есть с кем и где работать. Это поможет развивать регионы, особенно если инвестор приходит на уже подготовленную инфраструктуру с полным набором возможностей», — отметил он.
Глава кабмина поручил министру по развитию Дальнего Востока Алексею Чекункову подготовить предложения по расширению сети международных ТОР в регионе.
В рамках рабочей поездки в Амурскую область Мишустин осмотрел таможенно-логистический терминал «Каникурган» под Благовещенском. Ему представили складской комплекс и рассказали о перспективах проекта. Чекунков в свою очередь сообщил о планах по созданию международных ТОР в других точках Дальнего Востока.