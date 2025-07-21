Мишустин: Россия никогда не закрывалась от инвестиций дружественных стран

«Россия никогда не закрывалась от иностранных инвестиций дружественных стран. На Дальнем Востоке есть с кем и где работать. Это поможет развивать регионы, особенно если инвестор приходит на уже подготовленную инфраструктуру с полным набором возможностей», — отметил он.