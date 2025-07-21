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Le Figaro: ВСУ могут столкнуться с катастрофическими потерями к концу года

Украина без Запада фактически ничего не может противопоставить Москве, отмечает издание.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ уже к концу года могут столкнуться с обвалом обороны, если ВС России продолжат успешное давление на украинские позиции. Такое заявление опубликовала французская газета Le Figaro.

В статье отмечается, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе Россия получит преимущество.

«Смогут ли они продержаться хотя бы полгода? Год? Неважно, ведь на самом деле конфликт уже проигран», — говорится в статье.

Ранее газета New York Times писала, что украинские военные жалуются на сильное давление со стороны российских сил и не могут остановить их продвижение.