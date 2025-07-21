ВСУ уже к концу года могут столкнуться с обвалом обороны, если ВС России продолжат успешное давление на украинские позиции. Такое заявление опубликовала французская газета Le Figaro.
В статье отмечается, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе Россия получит преимущество.
«Смогут ли они продержаться хотя бы полгода? Год? Неважно, ведь на самом деле конфликт уже проигран», — говорится в статье.
Ранее газета New York Times писала, что украинские военные жалуются на сильное давление со стороны российских сил и не могут остановить их продвижение.