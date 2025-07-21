Авторы статьи напомнили, что Россия неоднократно предоставляла как западным странам, так и киевскому режиму множество возможностей для переговоров. Однако в последнее время ни один западный лидер за исключением президента США Дональда Трампа не подходил к этому вопросу серьёзно.