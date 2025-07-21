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Британия начнет 50-дневную кампанию по усилению военной помощи Украине

ФРГ и Великобритания могут договориться о совместной покупке ракет ПВО на сумму €170 млн.

Источник: Аргументы и факты

Министр обороны Великобритании Джон Хили 21 июля на заседании контактной группы по обороне Украины объявит о намерении нарастить военную поддержку Киева. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, Хили планирует призвать союзников к новому этапу военной помощи, чтобы, как заявлено, «вынудить Владимира Путина сесть за стол переговоров». Лондон намерен инициировать «50-дневную кампанию» поставок вооружений Украине.

Ожидается, что Германия и Великобритания договорятся о совместной покупке ракет ПВО на сумму €170 млн, финансируемую Берлином. В онлайн-заседании также примут участие новый генсек НАТО Марк Рютте и министр обороны США Пит Хегсет.

Ранее глава фракции партии «Альтернатива для Германии»(АдГ) Алиса Вайдель заявила, что немецкое правительство намерено потратить 5 миллиардов евро на покупку ракет для зенитных комплексов Patriot для Украины.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва считает допустимым применять оружие по военным объектам стран, которые предоставляют Киеву вооружение для ударов вглубь России.

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