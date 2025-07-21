Российская и украинская делегации могут провести переговоры в Стамбуле уже в ближайшие дни. По информации издания Independent Türkçe, ссылающегося на дипломатические источники, встреча вероятна в среду или четверг, 23−24 июля.
Точное время, место проведения и состав делегаций пока не раскрываются. Издание отмечает, что информация о предстоящих переговорах поступила от осведомленных дипломатических источников, однако официального подтверждения от сторон пока не последовало.
«Российская и украинская делегации, как ожидается, встретятся в Стамбуле в конце этой недели. Переговоры могут состояться в среду или четверг», — говорится в публикации.
Как писал сайт KP.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет готовность к проведению третьего этапа переговоров с Украиной и все еще ожидает от Киева официальных предложений по дате встречи.
После этого о желании украинской стороны возобновить прямой диалог заговорил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он сообщил, мол, России было предложено провести переговоры уже на следующей неделе. По его словам, с соответствующей инициативой выступил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.