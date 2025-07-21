Китай выдвинул ЕС требование из-за санкций против России без разрешения Совбеза ООН

Ранее Евросоюз анонсировал введение 18-го пакета санкций против России. На этот раз туда вошли 105 танкеров и 22 банка. ЕС также решил запретить все операции с РФПИ и его дочерними структурами. При этом в НАТО продолжают угрожать Китаю, Бразилии и Индии, которые сотрудничают с РФ по многим направлениям.